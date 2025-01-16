Batman’ın Sason ilçesinde engebeli arazideki yolların asfaltlama çalışmaları tamamlanarak hizmete açıldı.

Engebeli ve sarp uçurumlarla bilinen ve 2022 yılında okul servisinin yoldan kayarak uçuruma yuvarlanması sonucunda iki kardeş öğrenciye mezar olan kazanın meydana geldiği Gürgenli ve Toplucu köy yolunun tehlike arz etmesi sebebiyle yollarda yapılan çalışmalar tamamlandı. Köylülerin Batman Valisi Ekrem Canalp’tan yapılması hususunda talep ettiği yol, valinin talimatları üzerine harekete geçen özel idare ekipleri yolun 1.7 kilometresini çelik korkuluklarla güvenli hale getirdikten sonra yolun tamamını asfaltladı. Daha güvenilir ve konforlu yola kavuşan köylüler, Vali Canalp ve Kaymakam Furkan Başar’a memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.