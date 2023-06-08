Batman’ın Sason ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince yapılan ürünler "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliği dahilinde sergilendi.

Yıl boyunca açılan 150’nin üzerinde kursta yaklaşık bin kursiyerin büyük emeklerle ortaya çıkardığı ürünlerin yer aldığı sergi, Kaymakam Murat Mete, diğer kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kursiyerler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Çok Amaçlı toplum Merkezi (ÇATOM) bahçesinde düzenlenen törenle açıldı.

Serginin açılışını yapan Kaymakam Murat Mete, kursiyerlerin birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı serginin hayırlara vesile olmasını dileyerek, emeği geçen usta öğreticileri ve kursiyerleri tebrik etti.

İlçe genelinde bir yıl içerisinde Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan 150’nin üzerindeki kurslarda yaklaşık bin kursiyerin eğitim gördüğünü ifade eden ÇATOM sorumlusu Muhsine Bozkurt, bu kurslara katılan kursiyerlerin öğrenmenin yanında kaynaşarak sosyal alanda da önemli kazanımlar edindiğini söyledi.

Sergide resim, filografi, geri dönüşüm eserleri, iğne oyası, nakış ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatları gibi birçok ürün beğeniye sunuldu.