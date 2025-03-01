Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını aile yılı ilan etmesiyle birlikte başlatılan ’Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’ dahilinde, Batman’ın Sason ilçesinde evlilik öncesi evlenmeye hazırlanan çiftlere eğitim programı düzenlendi.

Proje dahilinde Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sason Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde Sason Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Can Muhammed Efe ve alanında uzman ekipler tarafından, Anadolu Lisesi konferans salonunda, evlenecek gençlerin desteklenmesi projesine başvuran çiftlere ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan sunulan desteklerle, evlenecek gençlerin evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine kurulması, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi ve evliliğe iyi bir başlangıç yapabilme fırsatı konusunda yüz yüze ve çevrim içi evlilik öncesi eğitim programı eğitimi verildi.