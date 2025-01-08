Batman’ın Sason ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman köylülerine ek gelir sağlamak, kırsal yaşamı desteklemek amacıyla Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Projesi çerçevesinde 5 bin 300 adet fıstık ve badem fidanı dikildi.

Sason ilçesine bağlı Kelhasan köyü sınırlarında yer alan 163 dekarlık alanda uygulanan proje tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yürütülen çalışmalarda ilk olarak, 2 buçuk kilometre uzunluğunda bir servis yolu inşa edilerek ulaşım açıldı. 19 buçuk kilometre uzunluğunda makineli boru teraslar yapıldı, 1,9 kilometre uzunluğunda tel çit ile güvenlik önlemleri alındı. Ziyaretçilere bilgi vermek amacıyla tanıtıcı ve uyarı tabelalar monte edildi. Yapılan çalışmalarda 4 bin 500’ü Antep fıstığı olmak üzere toplam 5 bin 300 fidan dikimi yapılarak köyde yaşan vatandaşlara ek gelir kapısı açıldı.