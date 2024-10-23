Sason İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yücebağ Belediyesinin katkılarıyla Yücebağ beldesinde Sason Yücebağ Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulunun ev sahipliğinde voleybol turnuvası düzenlendi.

YenibaharTV / BATMAN (İGFA) - Turnuva ile öğrencilerin kaynaşması, sosyalleşmesi ayrıca çocuklara okul ortamını sevdirerek okula kazandırılmasının amaçlandığını belirten Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamuran Aldemir, bu vesileyle İlçe merkezinden gelen okullar arasında dayanışma ve kaynaşma sağlandığını, Pansiyonda kalan öğrencilerin diğer okullardan gelen öğrencileri okullarında ağırlayıp yaşam alanları hakkında bilgi verildiğini, Anadolu geleneğinde büyük öneme sahip olan misafirperverlik örneği gösteren öğrencilerin hep beraber etkinliklere doyduğunu söyledi.

14 okul 140 sporcunun katıldığı turnuvanın şampiyonu Şehitler Ortaokulu, ikinciliği Umurlu Ortaokulu, üçüncülüğü ise Karşıyaka YBO aldı.

İlçe yöneticilerinin katılımıyla izlenen final maçında dereceye giren okullara kupa ve hediyeler verildi.