Batman’ın Sason ilçesinde bulunan, kış aylarında yöredeki vatandaşların kar keyfi için çıktığı Cobet Yayla yolu, kardan temizlenerek ulaşıma açıldı.

Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı birçok köy ve mezra yoluyla birlikte, vatandaşların kış aylarında eğlenmek amacıyla çıktığı Cobet Yayla yolunu da ulaşıma kapamıştı. Batman Valisi Ekrem Canalp ve Sason Kaymakamı Furkan Başar’ın talimatı üzerine harekete geçen Sason İlçe Özel İdare ekipleri, yaklaşık 8 saatlik çalışma ile yayla yolunu temizleyerek ulaşıma açtı. Yayla yolunun açılmasıyla okulların da tatil olmasını fırsata çeviren bazı vatandaşların, ilçeye yaklaşık 2 saatlik mesafede bulunan Cobet Yaylası’na çıkarak kar topu oynayarak kızaklar üzerinde kaymanın keyfini yaşadığı görüldü.