SASKİ, arıtma tesislerinin kapılarını geleceğin sağlık personellerine açtı. SAÜ Tıp Fakültesi öğrencilerihalk sağlığı stajı çerçevesinde Karaman Atık Su ve Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisleri’ne kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (SASKİ) su arıtma tesisleri, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinin halk sağlığı stajı kapsamında önemli bir eğitim merkezi haline geldi.

Halk ve çevre sağlığı alanında bilgi ile deneyim kazanmaları için organize edilen bu teknik gezide öğrencilere Karaman Atık Su ve Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesislerinde detaylı bilgiler aktarıldı.

İÇME SUYU ARITMA SÜRECİNE PRATİK BAKIŞ

Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi’ndemisafir edilen öğrencilere içme suyunun doğal kaynaktan alınarak güvenle tüketilebilir hale gelmesi süreci uygulamalı olarak aktarıldı. SASKİ uzmanları, arıtma işlemlerinde kullanılan modern teknolojileri ve her aşamanın insan sağlığı açısından önemini detaylı şekilde paylaştı.

EKOSİSTEM İÇİN ATIK SU YÖNETİMİ

Tıp Fakültesi öğrencilerinin bir sonraki durağı Karaman Atık Su Arıtma Tesisi oldu.Evsel atık suların arıtılarak doğaya geri kazandırılması süreci anlatıldı. Uzmanlar, atık su arıtma işlemlerinin ekosistem ve sürdürülebilir su kaynakları üzerindeki olumlu etkilerini anlattı.