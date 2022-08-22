Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), ilçelerde ekonomik ömrünü tamamlayan yağmur ve içme suyu ile kanalizasyon şebekelerini yenilemeye devam ediyor. Terme ilçesinin mahallelerindeki altyapı sorunlarını çözmek için çalışma başlatan SASKİ, 70 milyon TL’lik yatırımla toplamda 44 kilometrelik hat döşeyecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), ilçelerde ekonomik ömrünü tamamlayan yağmur ve içme suyu ile kanalizasyon şebekelerini yenilemeye devam ediyor. Terme ilçesinin mahallelerindeki altyapı sorunlarını çözmek için çalışma başlatan SASKİ, 70 milyon TL’lik yatırımla toplamda 44 kilometrelik hat döşeyecek.

İlçelerin kırsal mahallelerinin sorunlarını çözmek için yoğun çaba harcayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacı karşılayamayan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yeniliyor. Kenti 2023 vizyonuna hazırlayan belediye, altyapı yatırımlarında önemli ilerleme kat ederken, çalışmalar şehrin büyük ilçelerinden Terme’de de büyük hızla sürüyor.

44 km şebeke döşeniyor

Yeni bulvar yolu ile birlikte 6 mahallenin birçok noktasında çalışan SASKİ, vatandaşları su baskınlarından ve kanalizasyon kokusundan kurtarmak için büyük gayret sarf ediyor. Çay Mahallesi’nin ara sokaklarının dar olması sebebiyle güçlükle hareket eden ekipler, toplamda 44 kilometre uzunluğunda şebeke hattı yapıyor. Bunun 12 kilometresini yağmur suyu, 16 kilometresini içme suyu ve 15 kilometresini ise kanalizasyon oluşturuyor.

İmalatlar yapılacak

Uzun vadede hatların sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirebilmesi için proje kapsamında kurum, çok sayıda imalat gerçekleştirecek. 11 km uzunluğunda çeşitli çaplarda PE boru içme suyu hattı, 5 km uzunluğunda düktil boru içme suyu hattı, 15,5 km beton boru kanalizasyon hattı, 12 km beton boru yağmursuyu hattı döşenecek. Ayrıca bin parsel baca, 700 ızgara bacası ile bin abone bağlantısı yapılacak.

Başkan sesimizi duydu

SASKİ ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden mahalle sakinleri, rahata kavuşacak olmanın sevincini yaşıyor. Çay Mahallesi sakinlerinden Ahmet Evce, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sesimizi duydu. İlçemize çok büyük bir yatırım gerçekleştiriyor. Alt yapıda uzun yıllardır büyük sıkıntılarımız vardı. Sağanak yağmurlarda ortalık göl içindeydi. Vatandaşların evini su basıyordu. Çok şükür başkanımız ve SASKİ genel müdürümüz sayesinde yağmur suyu ve kanalizasyon sorunlarımız çözülmeye başlandı. Devasa bir yatırım. Çalışmaları takip ediyoruz. Daha da güzel olacağını düşünüyorum” dedi.