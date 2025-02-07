SASKİ, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirileceği ortak projede su kaynaklarının sürdürülebilirliğini ve güvenliğini bir üst seviyeye taşıyacak. Proje ile herhangi bir afet anında su kaynaklarının güvenle kullanılması için gerekli tedbirler de alınacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yer altı ve yer üstü kaynaklarının güvenliği için önemli bir adım attı. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilecek proje çerçevesinde su kaynaklarının geleceği garanti altına alınırken aynı zamanda doğal afet anlarında da kesintisiz şekilde hizmet verebilmesi için önlemler alınacak. Kaynaklardan sürekli alınacak numuneler ve gerekli incelemeler doğrultusunda ilerleyecek proje, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Sapanca Gölü’nün korunmasına dair attığı adımlara ciddi destek sağlayacak.

"Afet anlarında kesintisiz hizmet sağlayacağız"

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden gelen heyetin projeye dair yaptığı sunumu değerlendiren SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, "Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı birimler su kaynaklarımızı yakından takip edecekler. Kocaeli, Sakarya ve Düzce il merkezlerinde olağan ve olağanüstü durumlar için kaynaktan musluğa içme ve kullanma suyu güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak gerekli teknik, yasal ve idari düzenlemeler iyileştirmelerin belirleneceği değerlendirmeler yapılacak. Böylelikle su kaynaklarımız afet durumlarında da işlevini tam anlamıyla yerine getirebilecek. Proje aşamasında elde edilen tecrübeler ışığında su güvenliğine ilişkin ulusal bir mevzuat taslağı oluşturulacak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğine dair gerekli tedbirler belirlenecek. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’ın da üzerinde hassasiyetle durduğu Sapanca Gölü’nün, korunması ve geleceğe taşınması adına önemli bir adım olacak" dedi.