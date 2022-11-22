Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Canik ilçesinde altyapı sorununu büyük ölçüde giderecek 120 milyon liralık projeyi tamamlamak için gece gündüz çalışıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Canik ilçesinde altyapı sorununu büyük ölçüde giderecek 120 milyon liralık projeyi tamamlamak için gece gündüz çalışıyor.

SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Canik’te içme suyu ve altyapı sorununu ortadan kaldırmak için 29 Temmuz’da start verilen, ‘Canik İlçesi İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı Projesi’nde çalışmalar hızla devam ediyor. Projenin yaklaşık 120 milyon liraya mal olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ”Bunun tamamlanması ile ilçenin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu olmak üzere altyapı sorunu büyük oranda giderilecektir. İçme suyu ve altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Tek hedeflerinin Samsun’un 17 ilçesinin içme suyu ve altyapı sorununu ortadan kaldırmak olduğunu kaydeden Başkan Mustafa Demir şunları söyledi:

“Bu kapsamda, 50 bin 800 metre içme suyu hattı, 31 bin 800 metre kanalizasyon hattı ve 14 bin 275 metre yağmursuyu hattı döşenmesi planlanmaktadır. Bu proje de şimdiye kadar, 7 bin metre kanalizasyon hattı ile 2 bin metre yağmursuyu hattı olmak üzere toplam da 9 bin metre hat döşendi. İçme suyu hattı çalışmalarına ise önümüzdeki günlerde başlanacak. Hedefimiz, Karadeniz Bölgesi’nin incisi Samsun’u Avrupa standartlarında yaşanılabilir bir şehir haline getirmektir. İstiyoruz ki, vatandaşlarımız musluklarını açtığında suları temiz aksın, kanalizasyonda sıkıntı olmasın, yağmursuları sorun yaşatmasın diye altyapı konusunda taviz vermeden gece gündüz çalışıyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Bunu da başaracak güçteyiz.”