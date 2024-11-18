Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü; içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebeke hatlarını büyüterek yeniliyor.

31 Mart’tan bu yana 17 ilçede 325 bin 546 metre içme suyu isale ve şebeke hattı, 11 bin 781 metre kanalizasyon hattı ve ızgara bağlantısı dahil 608 metre de yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştiren SASKİ ekipleri, kış aylarına hazırlıklı şekilde girmek için büyük çaba sarf ediyor. Sel, taşkın ve su baskınlarını önleyecek dere ıslah projeleri kapsamında Kışla Deresi ve Hozan Deresi’ndeki yatırımlarını tamamlayan ekipler, Sazak Deresi’ndeki çalışmalarını ise sürdürüyor.

Bulvar, cadde ve sokaklarda biriken yağmur sularının daha hızlı toplanmasını sağlamak amacıyla işletime alınan Canik ilçesi Gülsan Sanayi Bölgesi Yağmur Suyu Keson Kuyu Terfi Merkezi’nden sonra SASKİ Genel Müdürlüğü, 10 metre çapında ve 10 metre derinliğindeki Terme Çay Mahallesi ve Bafra Kemal Paşa Mahallesi’ndeki keson kuyu inşaatlarını da tamamladı.

Şehir şebekeleri temizleniyor

Sağanak yağışlarda altyapı şebekelerinde sorun yaşanmaması ve suların hızla tahliye edilmesi için SASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Sinop-Samsun ve Ordu’yu birbirine bağlayan Atatürk Bulvarı başta olmak üzere tüm bulvar, cadde ve sokaklardaki su kanalları ile rögarları açık ve temiz tutmaya özen gösteriyor. Trafik akışının kesintiye uğramaması için temizlik çalışmalarını gece saatlerinde ve kontrollü olarak gerçekleştiren ekipler, iş makineleri ve vidanjörlerle birlikte şebeke kanallarından en çok kum, çakıl ve plastik ambalajlar, rögarlardan ise ıslak mendiller, naylon poşetler, peçete, kağıt, temizlik bezleri gibi evsel atıklar çıkarıyor.

En iyi hizmet için ekipler sahada

Vatandaşların aşırı yağışlar nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşamaması, sorunsuz bir kış geçirmesi ve sağlıklı işleyen altyapı ağının oluşumuna yönelik SASKİ ekipleri, özveriyle kentin farklı noktalarında ve ana arterlerdeki yağmur suyu ızgaralarında periyodik olarak çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ekipler vatandaşların ev veya iş yerlerinin zarar görmemesi için yağmur suyu ızgara kanallarını, rögarları ve kanalizasyon şebekelerini düzenli olarak temiz tutmak adına çalışmalarını sürdürüyor.