SASKİ, kaliteli içme suyunu güvenle taşıyacak sağlam altyapı ağını ilçelerle buluşturmaya devam ediyor. Kurudere Mahallesi’nde başlayan 6 bin 500 metrelik yeni içme suyu hattı projesiyle, bölgeye kesintisiz içme suyu sağlama yolunda önemli bir adım atıldı. Hattın bin 400 metrelik kısmı tamamlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ),yürüttüğü altyapı çalışmalarıyla hem bugünün hem de yarının ihtiyaçlarını karşılayacak güçlü altyapı ağlarıyla şehri çevrelemeye devam ediyor.

Karasu Kurudere Mahallesi’nde yürütülen proje ile bölgenin özellikle yaz aylarında oluşan su sorunları çözüme kavuşacak. 500 metreküplük depodan alınan içme suyunun bölgedeki abonelere kesintisiz taşımak için çalışmalar hızla devam ediyor. Projenin bin 400 metrelik kısmı tamamlandı.

Bölgenin su ihtiyacına kalıcı çözüm geliyor

Çalışmaların titizlikle yürütüldüğü proje, dayanıklılığı yüksek borular ve gelişmiş bağlantı sistemleriyle inşa ediliyor.Böylelikle hem mevsimsel hem de ani değişimlere uzun ömürlü bir altyapı kuruluyor. İnşa edilen yeni hat ile Kurudere’de yaz aylarında artan nüfusun içme suyu ihtiyacını sorunsuz bir şekilde karşılayacak.

Yeni hat ile su sorunları tarihe karışacak

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Kurudere Mahallesi’ne kazandıracağımız 6 bin 500 metrelik yeni içme suyu hattının bin 400 metresinin inşasını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Güçlü altyapı yatırımlarımız ile şehrimizin bir damla suyunun dahi israf olmasının önüne geçerken abonelerimizi de kesintisiz içme suyuyla buluşturuyoruz. Bölgede özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunları yeni hattın tamamlanmasının ardından tarihe karışacak” ifadeleri kullanıldı.