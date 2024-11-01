SASKİ, Arabacıalanı Mahallesi’nin atık sularını güvenle taşıyacak bin 100 metrelik yeni kanalizasyon hattında çalışmalarını tamamladı. Çalışmaları kısa sürede tamamlanan proje kapsamında bin 100 metrelik hat ile entegre şekilde çalışacak bir adet terfi merkezi ve 17 adet muayene bacası imalatı da yapıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Serdivan Arabacıalanı Mahallesi’nde başlattığı bin 100 metrelik atık su hattını kısa sürede tamamladı. Bölgenin cazibesi ile birlikte her geçen gün artan nüfusuna hizmet etmeye başlayan proje,atık suların doğaya karışmasının önüne geçti.

PROJE KISA SÜREDE TAMAMLANDI Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Teknik değerlendirmeler sonucunda hızla gelişen Arabacıalanı Mahallesi’nin yakın zamanda yeni atık su hattına ihtiyaç duyacağını tespit ettik. Özellikle yeni yerleşim yerlerini kapsayan projemiz ile bölgenin atık su geleceğini garanti altına aldık. Kısa sürede tamamlanan projemiz atık suları Karaman Atık Su Arıtma Tesisi’ne ulaştırmaya başladı. Bölge halkına hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadeleri kullanıldı.