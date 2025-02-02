SASKİ, SAÜ Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerini halk sağlığı stajı kapsamında Karaman Atık Su Arıtma Tesisi’nde misafir etti. Gerçekleştirilen teknik gezide öğrencilere atık suyun arıtım süreci hakkında kapsamlı bilgiler verildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Karaman İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerini misafir etti.

Tesisin işleyişi önce anlatıldı sonra incelendi

Tesisin atık suyun biyolojik yöntemlerle arıtıldığı modern bir altyapıya sahip olduğunu belirten yetkililer, geleceğin doktorlarını tesisin içinde keşfe çıkardı. Öğrenciler toplamda üç bölümden oluşan tesisin fiziksel arıtım, biyolojik arıtım ve mekanik susuzlaştırma süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı bulmuş oldu.

“Çevreye duyarlı teknolojiler kullanıyoruz”

Kurum tarafından yapılan açıklamada, arıtma tesislerinin çevre ve halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığı vurgulanarak, “Şehirlerin sürdürülebilirliği için suyun yönetimi hayati bir konudur. Atık suların doğaya zarar vermeden arıtılması, halk sağlığı ve çevrenin korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Karaman Atık Su Arıtma Tesisi modern biyolojik arıtma teknolojileri ile Sakarya’nın temiz su kaynaklarını korumakta ve sağlıklı bir yaşam için altyapı sağlamaktadır” ifadeleri kullanıldı.