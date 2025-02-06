SASKİ, zorlu hava şartlarına rağmen kesintisiz hizmet anlayışından ödün vermeden çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yoğun kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde ve ilçe merkezlerinde arıza bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde etkisini gösteren kar yağışı ile altyapı hatlarının sorunsuz hizmet vermesi için tüm ekipleri ile sahada. Şebeke arızalarının giderilmesi, içme suyu hatlarının bakım ve onarımı gibi çalışmaların yanı sıra yoğun yağışlara karşı yağmur suyu hatlarının kontrolü ve güçlendirilmesi de titizlikle yürütülüyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada ekiplerin kesintisiz hizmet için yoğun mesai harcadığı vurgulanarak, "Abonelerimizin altyapı hizmetlerinden sorunsuz şekilde faydalanması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kar, yağmur ve soğuklara rağmen tüm ekiplerimizle 16 ilçede aktif olarak çalışıyoruz. Şehrimizin altyapısını güçlendirerek abonelerimize kesintisiz hizmet sağlamak için yoğun mesai harcıyoruz" ifadelerine yer verildi.