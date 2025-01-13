SASKİ, Sakarya’nın genelinde etkisini gösteren yağışın olumsuzluklara neden olmaması için 24 saat esasıyla görev yapıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin tümünde etkisini gösteren ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen verilere göre 2 gün boyunca da devam edecek yağışa karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Yağıştan önce alınan tedbirler sayesinde taşkın riski yaşanmazken bazı bölgelerde yaşanan su birikintileri ise ekiplerin hızlı müdahalesi ile temizleniyor.

Yoğun mesai ile çalışan ekipler gelen taleplere anında cevap vererek mazgal ve yağmur suyu hatlarına anında müdahale ediyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Yağmurun bereketini en verimli şekilde kullanmak için günler öncesinden hazırlıklarımızı tamamladık. Yer yer 17 kilogram yağış düşen ilçelerimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Güçlü altyapı hatlarımız yağmur sularını eksiksiz şekilde taşırken vatandaşlarımızdan gelen su birikintisi şikayetlerini ise hızla çözüme kavuşturuyoruz” ifadelerini kullandı.