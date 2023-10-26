Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay, savunma sanayiindeki yatırımların stratejik olduğunu ve bu yüzden iyi düşünülmesi ve planlanmasının önemli olduğunu kaydederek, “Afyonkarahisar bu yatırıma yüzde yüz hazır mıdır? Mutlaka ek bir çalışma gerekecektir fakat Türkiye’deki birçok ile göre bence çok daha hazır. Afyonkarahisar hızlı bir savunma şehri haline gelebilir” dedi.

SASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in davetlisi olarak kente geldi. Savunma sanayii alanında yapılabilecek yatırım planlamalarının görüşüldüğü toplantı sonrası Başkan Zeybek ve Başkan Okyay bir basın açıklaması yaptı.

Başkan Zeybek, yatırım noktasında Afyonkarahisar’ın yıldızının her geçen gün daha fazla parladığını ve önemli bir kent haline geldiğini kaydederek, “Dernek başkanı ve yöneticilerimizi Afyonkarahisar’a davet ettik. Afyonkarahisar bilindiği gibi merkezi konumda olan bir ilimiz. Mermeri ve termal sektörü le ünlü olan bir şehrimiz. Sanayi sektörü de son zamanlarda bilindiği gibi gerçekten ülkemizin gururla anabileceği bir konuma geldi. Biz de noktada ilimizdeki yatırım arsalarımızı dernek yönetim kurulu üyelerimize göstereceğiz” dedi.

“Biz SASAD olarak tecrübelerimizi paylaşmak için buraya geldik”

SASAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay ise kente savunma sanayiinde bir atılım yapmak için nasıl bir altyapı ve hazırlık gerektiğini konuşmak için geldiklerini ifade etti. Başkan Okyay, “Başkanımız ve Valimiz savunma sanayii noktasında Afyon’da ne yapılabileceğini konuşmak üzere bizi davet ettiler. Biz de bu davete icabet edip geldik. Biz SASAD olarak tecrübelerimizi paylaşmak ve savunma sanayinde bir atılım yapmak için nasıl bir altyapı ve hazırlık gerektiğini konuşmak için buraya geldik.

Savunma sanayiindeki yatırımlar çok stratejik yatırımlardır. Bu stratejik yatırımlarında çok iyi düşünülmesi ve planlanması önemlidir. Burada Savunma Sanayii Başkanlığımızın lokomotif bir rolü vardır bu sektörde ve bu sektör diğer sektörlerden biraz farklıdır” diye konuştu.

“Türkiye’deki birçok ile göre bence çok daha hazır”

Açıklamasında Afyonkarahisar’a savunma sanayii alanında yatırım yapılabileceğine dikkat çeken Başkan Okyay, şunları söyledi:

“Afyonkarahisar bu yatırıma yüzde yüz hazır mıdır? Mutlaka ek bir çalışma gerekecektir fakat Türkiye’deki birçok ile göre bence çok daha hazır. Özellikle coğrafi konumu büyük bir avantaj, üniversite büyük bir avantaj ve belli bir endüstri var, o da büyük bir avantaj. Bazı firmalar burada muazzam güzel işler yapıyorlar. Dolayısı ile böyle bir altyapı da var. Bunların hepsi birer artı değerdir. Afyonkarahisar hızlı bir savunma şehri haline gelebilir.”