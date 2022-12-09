Mezarlıkların güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesinde Şatırlar, Hacırahmanlı ve Tirkeş mahalle mezarlıklarında himaye çit çalışması gerçekleştirdi. Yürütülen çalışma nedeniyle memnuniyetini paylaşan mahalle muhtarları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Mezarlıkların güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesinde Şatırlar, Hacırahmanlı ve Tirkeş mahalle mezarlıklarında himaye çit çalışması gerçekleştirdi. Yürütülen çalışma nedeniyle memnuniyetini paylaşan mahalle muhtarları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Belediyesi, Saruhanlı ilçesinde Şatırlar, Hacırahmanlı ve Tirkeş mahalle mezarlıklarında himaye çit çalışmasını tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Gözde Koç, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Müdürü Serdar Özgedik, yürütülen çalışmaların ardından mezarlıklarda incelemede bulundu.

Teşekkür ettiler

Şatırlar Mahallesi’nin ardından Tirkeş Mahalle Mezarlığında yapılan incelemelerde Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı’ya eşlik eden Mahalle Muhtarı Hakan Şanlı, “Mezarlığımızın etrafında bir koruma olmaması nedeniyle sahip çıkamıyorduk, güvenli olmuyordu. Cengiz Başkanımız sağ olsun mezarlıklarımızı himaye çit ile koruma altına aldı. Bunun yanı sıra cenaze hizmetlerini ücretsiz olarak vatandaşlarımıza sunuyor. Mahalle muhtarı olarak mahalle sakinlerimiz adına Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Şatırlar Mahallesi’nde incelemeye eşlik eden Mahalle Muhtarı Gürcan Eroğlu, “Cengiz Başkanımızı yaptığı hizmetler için tebrik ediyorum. Bunun yanı sıra mezarlık hizmetlerini de ücretsiz olarak alıyoruz. Tüm çalışmalar için kendisine tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı

Abalı ve beraberindekiler daha sonra, Hacırahmanlı Mahalle mezarlığında yapımı tamamlanan himaye çit çalışmasını inceledi.