Manisa’yı arıcılık ve bal üretimi noktasında marka haline getirmek için çalışmalar yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, arı üreticilerine yönelik eğitimlerini de sürdürüyor. Düzenlenen eğitimlerde, Saruhanlı ilçesindeki 28 arıcıya bahara hazırlık eğitimi verildi.

Manisa’yı arıcılık ve bal üretimi noktasında marka haline getirmek için çalışmalar yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, arı üreticilerine yönelik eğitimlerini de sürdürüyor. Düzenlenen eğitimlerde, Saruhanlı ilçesindeki 28 arıcıya bahara hazırlık eğitimi verildi.

Tarımsal ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla üreticilere yönelik olarak hazırladığı birbirinden farklı projelerle vatandaşlara destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, arıcılara yönelik olarak başlattığı eğitimlerine devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Saruhanlılı arı üreticilerine bahara hazırlık eğitimi verildi. Arıcılık Eğitmeni Hüseyin Balkaya, bahara hazırlık aşamalarının yanı sıra arıcılara merak ettikleri konular hakkında da bilgilendirmede bulundu. Eğitime katılan Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik ve 28 arıcı, arılarda kış mevsiminin sağlıklı bir şekilde geçirilmesi ve bahara hazırlık süreci için oldukça önem taşıyan eğitim nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.