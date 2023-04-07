Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde jandarma ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu operasyon düzenlediği şüphelinin evinde, saksı içerisinde ekili vaziyette 15 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde; E.P. isimli şahsın ikametgâhı ve eklentileri ile otomobilinde yapılan müşterek aramada, 14 adet saksı içerisinde ekili vaziyette 15 kök kenevir bitkisi, 18 kök buzdolabı poşetleri içerisinde ekili kenevir fidesi, 1 gram ağırlığında kurutulmuş kenevir bitkisi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 gram beyaz kağıda sarılı vaziyette esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.P. hakkında adli işlem başlatıldı.