Saruhanlı Belediyesinin himayesinde Saruhanlı Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği tarafından Adiloba Mahallesi’nde bu yıl birincisi düzenlenen "Saruhanlı Deve Güreşleri Festivali" büyük ilgi gördü.

Programı, Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar, İlçe Jandarma Komutanı Aykut Kurban, Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, AK Parti İlçe Başkanı Şerif Eroğlu, muhtarlar ve yüzlerce vatandaş ilgiyle takip etti. Güreş sahasına girişte vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Cıllı, burada yaptığı konuşmada, görevde oldukları sürece Saruhanlı’da her türlü sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler organize edeceklerini söyledi. Adiloba Mahallesi’ndeki futbol sahasında yapılan deve güreşlerinde Çanakkale, Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Manisa’nın ilçelerinden getirilen 90 deve mücadele etti. Belediye Başkanı Ekrem Cıllı’nın "Güreş Ağası" ilan edildiği güreşlerde, dereceye giren deve sahiplerine kupa ve madalyaları verildi.

Saruhanlı Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği Başkanı Seyfettin Yılmaz, da bu yıl ilki gerçekleştirilen deve güreşlerini geleneksel hale getireceklerini söyleyerek, programın düzenlemesinde sağladığı katkılardan dolayı Başkan Cıllı’ya teşekkür etti.