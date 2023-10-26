Konya’nın Seydişehir ilçesinde 3 sarrafı sahte altın satarak dolandıran şüpheli, girdiği 4’üncü sarrafta yine sahte altın satmak isterken suçüstü yakalandı. Üzerinden 17 adet sahte altın daha çıkan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bazı sarrafların bir şahsın "ata lira" olarak tabir edilen altının sahtesini satarak kendilerini dolandırdığını ihbar etmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde polis ekipleri, 3 sarrafı sahte altın satarak dolandıran şüpheli H.F.C.’yi (50) altın satmak için girdiği dördüncü sarrafta yakalayarak gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen ve altınların sahte olduğunu bilmediğini söyleyen şüpheli H.F.C.’nin yapılan üst aramasında üzerinden 17 adet daha sahte altın ve yüklü miktarda nakit para çıktı.

Adana’dan Konya’nın Seydişehir ilçesine geldiği öğrenilen şüphelinin sarrafları sahte altın ile yaklaşık 150 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin sarraflara bozdurduğu altınların gerçeği ile birebir aynı olduğu ve sahteliğinin uzman kişilerce yoğun bir dikkat ve yapılan testlerle anlaşılabileceği öğrenildi. Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sahte altınlara ve nakit paraya el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli H.F.C., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.