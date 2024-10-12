Konya’nın Beyşehir ilçesinde sarraflara sahte altın satmak istediği iddia edilen dolandırıcılar, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada, ilçe merkezine dolandırıcılık yapmak için gelmiş olabileceği değerlendirilen şahısların bulunduğu araç polis ekiplerince takibe alındı. Şehir merkezinde sarraflara sahte altın satmak üzere olduğu iddia edilen 1’i kadın 3 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahısların üstünde ve aracında yapılan aramalarda 26 sahte altın bilezik, 1 adet hurda şeklinde sahte altın, 12 bin 550 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.