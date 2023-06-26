Türkiye´nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ile Orta Asya ülkelerine, Gürcistan´ın da Türkiye üzerinden Avrupa´ya açılan kapısı olan Sarp Sınır Kapısı´ndaki yolcu ve araç yoğunluğu her geçen gün artarken, bu yoğunluk Kurban Bayramı dolayısıyla yaklaşık 2 katına çıktı.

Kurban Bayramını yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısından Gürcistan’a geçti. Bayram tatili öncesi günlük 15-18 bin yaya geçişinin olduğu sınır kapısında 9 günlük bayram tatilini de fırsat bilen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk ile bu sayı günlük yaklaşık 80 bine ulaştı.

Sarp Sınır Kapısı’ndan Gürcistan´a yük götüren tırların yanı sıra bayram tatilini Batum´da geçirmek isteyenlerin de eklenmesi ile sınırda araç yoğunluğu da yaşanırken, yaşanan bu hareketlilik bölge turizmine de katkı sunuyor.

İstanbul’dan gelerek bayram tatilinin bir kısmını Gürcistan’da geçirmek isteyen Kenan Belli, Batum’da birkaç gün ailesiyle birlikte tatil yapıp geri döneceğini söyledi. Ailesi ve çocuklarıyla yurtdışı tatili için İstanbul’dan gelen Şahin Karaman ise çocuklarının kimliklerinde fotoğraf bulunmadığı için kimliksiz geçiş yapamadıkları söyledi. Karaman “Çocuklarla birlikte Gürcistan’a geçmeyi düşündük fakat 18 yaş altı çocukların kimliklerinde fotoğraf olmadığı için içeri alınamayacağını söylediler. Yapacak bir şey yok geri dönmek zorunda kaldık” dedi.

İzmir’den gelen Samet Kaya ise arkadaşlarıyla birlikte bayram tatilinin bir kısmını Gürcistan’da geçirmek istediğini ifade ederek sınır kapısındaki yoğunluğun beklediklerinden daha kalabalık olduğunu söyledi.

Sınır Kapısında yoğunluğun bayram süresince devam edeceği ön görülüyor.