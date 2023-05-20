Türkiye’de ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi kapsamında yurtdışı seçmenler için Sarp Sınır Kapısı’nda oy verme işlemi başladı.

Türkiye’nin Gürcistan sınırındaki Kafkaslara açılan Sarp Sınır Kapısında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanmaya başladı.

Havalimanları ve gümrük kapılarında 20 Mayıs itibariyle başlayan oy verme işlemi 24 saat esasıyla 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de sona erecek.

Özbekistan’dan Türkiye’ye ailesinin yanına gelen Kenan Arslan, Gürcistan’a gezmeye giderken kullanmak istediğini ifade ederek “İlk oyu ben kullanmak istedim ama bana nasip olmadı. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Vatandaşlık görevlerimizi de en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz. Üzerimize düşen vazife de 5 yılda bir yada hangi seçimde yerine gelmesi gerekiyorsa onları yerine getirmekten mutluyuz” derken, Amerika Birleşik Devletlerinden gelen Ali Çatalkaya ise “Türkiye’ye bayram dolayısıyla gelmiştim. Bu nedenle oy kullanmakta istedim. Birinci tur oyumuzu İstanbul’da havalimanında kullandık. İkinci tur oyumuzu da Sarp Sınır Kapısında kullanıyoruz. Ülkemiz için hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.