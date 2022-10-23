Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde öğle saatlerinde sarp arazide başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde öğle saatlerinde sarp arazide başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Yeşildere köyü Ağlar mevkiinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Düziçi Orman İşletme Şefliğinde görevli ekipler yangına karadan müdahale etmek için yangın bölgesine ulaşmaya çalışıyor. Sarp arazide bulunan ormanlık alanın seyrek olması tehlikenin önüne geçerken yangını kontrol altına alma çalışmaları sadece havadan devam ediyor.