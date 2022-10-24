Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Arazinin sarp olmasından dolayı karadan ekiplerin bölgeye ulaşma çalışmaları sürerken, yangına sadece havadan müdahale ediliyor.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Arazinin sarp olmasından dolayı karadan ekiplerin bölgeye ulaşma çalışmaları sürerken, yangına sadece havadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi’nin Düldül Dağı eteğinde dün öğle saatlerinde ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yükselen dumanları fark edip haber vermesi üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler ve ekipler sevk edildi. Ekiplerin, sarp arazi yapısı nedeniyle karadan ulaşmakta güçlük çektiği alevlere dün akşam saatlerine kadar helikopterle havadan müdahale edildi. Yangın bölgesine ekiplerin ulaşma çalışmaları sürerken, yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan müdahale yeniden başladı.