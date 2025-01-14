Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi’nde kaçak yapılaşmaya ve ruhsatsız turizm işletmelerine izin verilmeyeceğini söyledi.

2024 yılında Edirne’de yürütülecek kamu yatırımlarının görüşüldüğü İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 4’üncü Dönem Toplantısı Vali Yunus Sezer Başkanlığı’nda Devecihan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Vali Sezer, Saros Körfezi’nin eşsiz doğasıyla korunması gerektiğini belirterek, “Dünyada az bulunan bir bölgeye sahibiz. Saros Körfezi’nin kıyı şeridi ve köylerindeki yapılaşma faaliyetlerinde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Birinci meselemiz kaçak yapılaşmadır. Gelecek nesillere güzel bir doğa, çevre ve tabiat bırakmamız gerekiyor. Kaçak yapılaşma, tarım arazilerinin ve doğal güzelliklerin geri döndürülemez şekilde yok olmasına neden oluyor” dedi.

“Tarım Arazileri konusunda herkesin duyarlı olması gerekiyor”

Plansız yapılaşmanın tarım arazilerine verdiği zarara dikkat çeken Sezer, “Hazreti Adem’den beri tarım arazisi olan bir alan, birkaç kişi tarafından plansız şekilde yapılandırılıyor ve tarım arazisi olmaktan çıkıyor. Bu sadece yasal değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl bölgede birçok kaçak yapının yıkıldığını ve kaldırıldığını hatırlatan Vali Sezer, “Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için hem yasal düzenlemeler hem de vicdani bir duruş sergilememiz gerekiyor. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden, doğru bilgilendirerek hareket etmek zorundayız. Doğayla iç içe yaşama hayaliyle yer satın alan insanlar, yanlış yönlendirmeler sonucu mağdur oluyor. Binlerce insan cezai yaptırımlarla karşılaşıyor ve yapılar yıkılıyor. Bu sürecin önüne geçmek için hep birlikte çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Kaçak yapılaşmaya karşı Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yasaların, kaçak yapılaşmaya karşı net talimatlar verildiğini belirten Sezer, “Bu yıl da Saros Körfezi’nde kaçak yapılarla ilgili denetimlerimiz sürecek. İnsanları bu tür girişimlerden uzaklaştırarak hem doğayı koruyacağız hem de vatandaşlarımızın mağduriyetini önleyeceğiz” dedi.

Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle kaçak işletmelere karşı harekete geçtiklerini belirten Sezer, ruhsatsız işletmelerin ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti. Sezer, “İnternet üzerinden kiralama yapıyorsunuz ve güvenli bir tatil bekliyorsunuz. Ancak, ruhsatsız işletmeler denetimden geçmediği için yapı standartlarına uygun olmayabilir. Elektrik kaçağı ya da başka bir sorun nedeniyle insan can ve mal güvenliği riske girebilir. Bu, hukuki ve vicdani bir sorumluluk gerektiriyor” diye konuştu.

“İşletme sahipleri ya ruhsat alacaklar ya da işletmelerini kapatacaklar.”

Kaçak işletmelerle ilgili olarak kapsamlı bir takip sistemi oluşturduklarını ifade eden Vali Sezer, “İlçe kaymakamlıkları ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz aracılığıyla tespitlerimizi yapıyoruz. İşletme sahipleri ya ruhsat alacaklar ya da işletmelerini kapatacaklar. Kaçak işletmelerle ilgili mahkeme kararları doğrultusunda kaldırma işlemlerini gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kaymakamlık onayı olmadan elektrik verilmeyecek”

Kaçak yapılaşmayı önlemek için yerel yönetimler ve köy muhtarlarıyla iş birliği içinde olacaklarını söyleyen Sezer, “Yapılaşma daha başlamadan önce muhtarlar ve belediyelerden bilgi alınacak, izinsiz yapıların inşasına müsaade edilmeyecek. TREDAŞ elektrik bağlarken kaymakamlık onayı alacak, DSİ de aynı hassasiyeti gösterecek. İnsanlarımızı meşru ve yasal alanlara yönlendirerek destek olmalıyız” dedi.