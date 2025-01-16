Edirne’de 2024 yılı kamu yatırımlarının görüşüldüğü İl Koordinasyon Kurulu 4. Dönem Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında Devecihan Kültür Merkezi’nde yapıldı.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saros Körfezi’ndeki kaçak yapılaşma ve 406 kamu projesinin ilerleyişi detaylı şekilde değerlendirildi.

"KAÇAK YAPILAŞMAYA GEÇİT YOK"

Saros Körfezi’ndeki kaçak yapılaşmanın önlenmesi gerektiğini vurgulayan Vali Yunus Sezer, şunları söyledi:

"Saros Körfezi, denizi ve doğasıyla dünyada eşsiz bir yer. Ancak kıyı şeridinde ve köylerde kaçak yapılaşma ciddi bir sorun. Bu yapılaşmanın önüne geçmek kanuni, insani ve vicdani bir sorumluluktur. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanılması geri döndürülemez kayıplara yol açıyor. Kaçak yapılaşmaya karşı çalışmalarımız kararlılıkla sürecek."

Sezer, 2024 yılı yatırım programında 406 projenin yer aldığını ve bu projelerin toplam bedelinin 57 milyar TL’yi bulduğunu belirtti. Sezer, önceki yıllarda 15,8 milyar TL harcandığını 2024’te 13 milyar TL ödenek tahsis edildiğini belirtti.

187 projenin bitirildiğini, 149‘unun devam ettiğini, 1 projenin tasfiye edildiğini, 69’unun ise ihale ve proje aşamasında olduğunu dile getiren Sezer 2024 yılının dördüncü dönemine kadar yapılan harcama 9,6 milyar TL’ye ulaştığını ve yüzde 74’lük harcama oranına ulaşıldığını paylaştı.

TOPLANTI SONUÇLANDI

Toplantı, ilgili kurum müdürlerinin devam eden projeler hakkında bilgi paylaşmasıyla sona erdi. Edirne’nin kalkınması için kamu yatırımlarının sürdürüleceği ve kaçak yapılaşmaya karşı kararlı bir duruş sergileneceği mesajı verildi.