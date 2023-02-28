Saros Körfezi’nde deniz suyu çekilmesiyle birlikte, vatandaşlar daha önce yüzdükleri alanda yürümeye başladı. Teknelerin tur attığı alanda taşlar ve kayalıklar meydana çıktı. Deniz suyunun metrelerce çekildiği Saros Körfezi’nde oluşan durumu, Edirneli iş adamı Mustafa Altunhan cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Denizde ciddi anlamda su çekilmesi olduğunu belirten Altunhan, taşların gün yüzüne çıktığını ifade etti.

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