Osmangazi Belediyesi,Bulgaristan’ın Sarnitsa Belediyesi ile dostluk ve işbirliğini geliştirmek için, karşılıklı iyi niyet protokolü imzaladı.

Osmangazi Belediyesi,Bulgaristan’ın Sarnitsa Belediyesi ile dostluk ve işbirliğini geliştirmek için, karşılıklı iyi niyet protokolü imzaladı.

İmza töreninde konuşan Sarnitsa Belediye Başkanı Nebi Bozov, “Sarnitsa, Bulgaristan’ın en hızlı gelişen şehirlerinden. Osmangazi Belediyesi gibi büyük bir belediyenin tecrübelerinden faydalanmak, karşılıklı ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Sizlerden öğrenecek çok şeyimiz var” diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi, Omurtag, Kırcaali ve Lofça’dan sonra Bulgaristan’ın Sarnitsa şehri ile de kardeş şehir olmak için karşılıklı bir iyi niyet protokolü imzaladı. Kardeş şehir olma yolunda imzalanan iyi niyet protokolünün imza töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak Balkan coğrafyasındaki ülkelerin tamamına yakınıyla karşılıklı işbirliği içerisinde olduklarını söyledi. Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek’te birçok kardeş belediyeleri olduğunu belirten Başkan Dündar, “Osmangazi’de, çok sayıda Bulgaristan kökenli Türk hemşehrimiz yaşıyor. Dolayısıyla, Bulgaristan ile olan diyaloglarımız oldukça güçlü. Karşılıklı sosyal ve kültürel etkinliklerimiz oluyor. Sarnitsa Belediyesi ile de diyalog içerisindeyiz. Sizlerin sıcakkanlılığınızve misafirperverliğinizi biliyoruz. Omurtag, Kırcaali ve Lofça’dan sonra Sarnitsa ile de kardeş şehir olmak için imzaladığımız iyi niyet protokolünün, kısa sürede meclise sunup kardeşlik protokolünü imzalamak istiyoruz.” diye konuştu.

İş birliği protokolü imzalandı

Bulgaristan’ın Sarnitsa Belediye Başkanı Nebi Bozov, sıcak ve samimi karşılamalarından dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti. Son yıllarda Türkiye’nin Balkan ülkelerine olan desteğinin artarak devam ettiğini belirten Bozov, “Osmangazi Belediyesi’nin geçtiğimiz Ramazan ayında verdiği iftar yemeği, bölge halkımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bunun için şahsım ve halkımız adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle çok güzel bir atmosfer yakaladık. Yaşadığımız Rodop bölgesinde belki Türkçe bilmiyoruz ancak, Müslüman kültürümüzü kaybetmedik. Sizler de çok güzel bir misyon üstlendiniz. Bu güzelliklerin artarak devam etmesini diliyorum. Burada bulunmaktan çok mutluyum, çok heyecanlıyım” dedi.Sarnitsa’nınBulgaristan’nın en hızlı gelişen şehirlerinden birisi olduğunu ifade eden Başkan Nebi Bozov, “Osmangazi Belediyesi ile başta turizm olmak üzere ekonomik ilişkilerin gelişmesi için karşılıklı işbirliği yaparak, Osmangazi’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Sizlerden öğrenecek çok şeyimiz var” diye konuştu.

Karşılıklı imzalanan iyi niyet protokolü öncesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezen Bulgaristan heyeti, müzeye hayran kaldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın refakat ettiği müze ziyaretine katılan, Bulgaristan’ın en genç milletvekili Nebiye İsmet Kabak, müzenin sahip olduğu atmosfer ve görüntüsünden büyülendiğini söyledi. Sarnitsa Belediye Başkanı Nebi Bozov da; “Hayatımda gördüğüm en muhteşem panoramik müze. Sanki 700 yıl öncesine gitmiş gibiyim. Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Başta Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geçmişine sahip çıkıp, geleceğe güçlü şekilde ilerleyen Türkiye’nin tarihini anlatan muhteşem bir eser” diye konuştu.