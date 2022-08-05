Sakarya’nın Ferizli ilçesinde 12. veya 13. yüzyıllarda Bizanslılar tarafından inşa edildiği düşünülen Seyifler Kalesi, yaklaşık 800 yıldır sarmaşıkların arasında kendini saklayarak tarihe tanıklık ediyor.

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde 12. veya 13. yüzyıllarda Bizanslılar tarafından inşa edildiği düşünülen Seyifler Kalesi, yaklaşık 800 yıldır sarmaşıkların arasında kendini saklayarak tarihe tanıklık ediyor.

Yapım tarihi kesin bilinmeyen 12. veya 13. yüzyıllarda Bizanslılar tarafından stratejik konumu korumak amaçlı yaptırılan Seyifler Kalesi, sarmaşıkların arasında yaklaşık 800 yıldır tarihe tanıklık etmeye devam ediyor. Osmanlı tarafından fethedildikten sonra Orhan Gazi’nin üssü haline gelen Seyifler Kalesi’nin, Karadeniz sahillerine, batı ve güneydoğuya yapılan fetihler için de önemli rol oynadığı biliniyor.

Sarmaşıklar arasına saklanmış 800 yıllık tarih havadan görüntülendi

Yaklaşık 800 yıldır tarihe tanıklık eden kalenin içi moloz taşlardan dışı ise kaplama taş duvardan oluşuyor. Kalenin günümüzde ise iki kule ve aralarında uzanan bir sur parçası halinde görülüyor. İstanbul’u, Osmanlı’dan korumak için Bizanslılar tarafından Sakarya boyuna dizilmiş hudut muhafaza kulelerinden bugüne kadar ayakta kalan ve sarmaşıkların sardığı Seyifler Kalesi, havadan da görüntülendi.

"800 yıllık tarih çürüyor, elimizden kayıyor"

Kalenin bakımsız olduğunu söyleyen Seyifler Mahallesi Muhtarı Yücel Akmeşe, "Görüldüğü üzere bakımsız ve tarih burada kendi kendine çöküyor, sahiplenmiyoruz. Kalenin bir tanesi tamamen ağaçlık ve sarmaşıklarla kaplanmış durumda. Tarihimizi korumak gerekiyor. Ne zaman yapıldığını bilemiyoruz ama yaklaşık 800 yıllık bir tarih. Tarihimizi kaybetmeyelim istiyorum. Geçmişimizi gelecek nesillerinde bilmesini isteriz. Bu tarihi yapının bakım ve restore edilmesini, daha sonra ziyarete açılmasını arzu ediyoruz. 800 yıllık tarih çürüyor, elimizden kayıyor" dedi.

"Bakım olmayınca sarmaşıklar sarmış"

Kalenin 1200-1300’lü yıllarda yapıldığını tahmin eden Osman Hira isimli vatandaş, "Bu kale 1200-1300’lü yıllarında Bizans tarafından yapılmış. Tabi kalelerin gözetleme kuleleri bugüne kadar gelmiş, ama bakım olmayınca sarmaşıklar sarmış ve bununla birlikte yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Buraya gelerek tarihi eserleri görmek isteyen vatandaşlar oluyor" diye konuştu.

"Gözümüzün önünde bu tarihi yapı eriyor"

Evi kalenin yaklaşık 100 metre yakınında bulunan Yücel Şahin ise "Gözümüzün önünde bu tarihi yapı eriyor. Yapıda bulunan taşlar zaman zaman dökülüyor. Sarmaşıklar ve ağaçlar yapıyı sarmış durumda, üzülüyoruz. Farklı yerlerdeki tarihi yapıları ve çalışmaları görüyoruz. Maalesef bizim burada en ufak bir çalışma göremedik, evimde yaklaşık 100 metre uzaklığında bu yapıya. Gerçekten üzülüyoruz, kimin ilgi ve yetki alanındaysa onların bir an önce gelip kalan yapıyı restore etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.