Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde açılan Yaz Kur’an-ı Kerim Kursu düzenlenen programla sona erdi.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde açılan Yaz Kur’an-ı Kerim Kursu düzenlenen programla sona erdi.

Gazi Süleyman Paşa Camii’nde açılan Yaz Kur’an Kursuna katılan öğrenciler için düzenlenen programda konuşan Gazi Süleyman Paşa Camii Müezzin Kayyımı Yaşar Özen, yaz tatilinde öğrencilerin hem tatillerini yaptıklarını hem de camilerde Kur’an-ı Kerim ile birlikte dini bilgilerini de öğrendiklerini belirterek, Kur’an kurslarına katılan öğrencileri tebrik etti.

Gazi Süleyman Paşa Camii’nde yapılan program yapılan ikramla sona erdi.