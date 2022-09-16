Ekipler, araçların donanımlarını kontrol ederken öğrencilerin de kemerleri takılı olup olmadığını kontrol edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri ilçeye bağlı, Cemel Beldesi, Kızılcakışla, Gümüştepe ve Sağar Mahallesi yol ayrımında toplamda 16 okul servisini denetledi.

2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül’de başlamasıyla birlikte, Şarkışla’da öğrencilerin güvenli yolculuk yapmalarının sağlanması maksadıyla, Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren tüm okul servis araçlarına ve okul çevrelerine sıkı denetimlerine devam ediliyor.

Muğla’da "İşime bisiklet ile gidiyorum" etkinliği yapıldı

Muğla’da "İşime bisiklet ile gidiyorum" etkinliği yapıldı

Şarkışla’da jandarma ekipleri, 2022-2022 eğitim öğretim yılının güvenli ortamda sürdürülmesini sağlamak için okul servis araçlarını ve okul çevrelerini denetledi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.