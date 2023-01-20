Diyarbakır’da Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi Sur’da hayat buldu.

Diyarbakır’da Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi Sur’da hayat buldu.

Proje çerçevesinde 19 Ocak’ta saat 19.30’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde, Şef Meltem Macit yönetimdeki Sur Kaymakamlığı Sur Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından gerçekleştirilen konsere geniş katılım oldu ve konser büyük beğeni topladı.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesiyle, Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılması, Türkiye’nin her yerinde yaşatılması ve sevdirilmesi amaçlanıyor. Proje çerçevesinde Sur’da düzenlenen konserde de seslendirilen eserlere coşkuyla eşlik eden izleyiciler gönüllerince eğlendiler.

Konser etkinliğinde Diyarbakırlı sanatçılar Bedri Ayseli ve İbrahim Macit konuk sanatçı olarak katılarak seslendirdikleri parçalarla renk kattılar. Konser, Sur Belediyesi Sanat ve Gençlik Merkezi halk oyunları ekibinin gösterisiyle sona erdi.

Türk sanat müziği konserine Sur Kaymakamı Asım Solak, Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Abdullah Çiftçi ve Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç’un yanı sıra çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.