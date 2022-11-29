Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türk müziği eğitiminin yaygınlaşması amacıyla “Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz” isimli proje hayata geçirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türk müziği eğitiminin yaygınlaşması amacıyla “Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz” isimli proje hayata geçirildi.

Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı’nın koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında tüm illerde Halk Eğitimi Merkezlerinin bünyelerinde Türk Müziği Enstrümanları Eğitimi kursları ve Türk Müziği Koro Çalışması kursları açıldı. Samsun’da da 17 ilçe halk eğitimi merkezlerinde her meslek ve her yaş aralığında katılımcıyla korolar oluşturuldu. Korolar toplam 150 saat eğitim alacakları kurslarda, görevlendirilen koro şefleri tarafından çalıştırılarak verecekleri konserlere hazırlanıyor. Ekim ayından itibaren çalışmalarına devam eden korolar en az 20 koristten oluşuyor. Koroların repertuarı Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen Türk müziğinin hicaz, rast, muhayyerkürdi, kürdilihicazkar, nihavend, hüzzam ve segah makamlarından oluşan 100 eserden seçildi.

2023 Ocak ayına kadar çalışmalarına devam edecek olan korolar bulundukları ilde ve komşu illerde konserler verecek. Proje kapsamında Atakum Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde oluşturulan koro ilk mini konserini Atakum Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirdi. Konsere İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, il ve ilçe kurum amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.