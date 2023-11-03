Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı ile ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Kooperatif dolandırıcılığı ile ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Banu Parlak’ın İstanbul’dan Trabzon’a gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı girişindeki polis kontrol noktasında gözaltına alındığı öğrenildi. Parlak’ın havalimanında bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi’nin ek hizmet binasındaki savcıya ifade vermesi bekleniyor.

Banu Parlak, geçtiğimiz haftalarda Instagram sayfasındaki paylaşımında, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat’tır" ifadelerini kullanmıştı.