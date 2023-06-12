Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde "Ulusal Gastronomi ve Yemek Şenliği" çerçevesinde sanatçı Nigar Muharrem sahne aldı. Sanatçı sevilen şarkılarını Cumhuriyet Meydanı’nda Tavşanlılılar için seslendirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Dinçer, Nigar Muharrem’e Tavşanlı’ya geldiği için teşekkür ederek günün anısına çiçek ve hediye takdim etti.

Meydan’da bulunan başta gençler olmak üzere dinleyiciler telefonlarının ışıklarını açarak Nigar Muharrem’in şarkılarına eşlik etti.

Nigar Muharrem konserinden önce Tavşanlılılar yine dün olduğu gibi bugün de MCAN konseri ile coşku dolu dakikalar geçirdi.

Konser sonrası Nigar sevenleri ile hatıra fotoğrafı da çekilmeyi ihmal etmedi.