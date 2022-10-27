Konser sonunda EXPO 2021 Hatay Genel Sekreter Yardımcısı Musa Eskiocak başarılı şarkıcıyı Hatay’da ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek şarkıcıya çiçek hediye etti.

Can, sevilen şarkılarını EXPO amfi tiyatroyu dolduran hayranlarıyla birlikte söyledi. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına uzun süre unutmayacakları müzik ziyafeti yaşatan ünlü şarkıcı enerjisi ve sahne performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

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