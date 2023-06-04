Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir çiçekçide şarjda takılı telefonu çalan 2 kişi, 30 dakikada yakalandı. Polisin yakaladığı ve üzerlerinden 7.5 gram metamfetamin, 10 gram da eroin çıktığı belirlenen hırsızlık şüphelileri çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi 5007 sokak üzerinde bulunan çiçekçide meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dükkan sahibi Çağatay Çağlar şarja taktığı cep telefonunun yerinde olmadığını fark etti. İşyerinin güvenlik kameralarını izleyen Çağlar, elinde çocuk arabası bulunan 1 kadın ve 1 erkeğin işyerinin önüne geldiğini, adamın işyerine girerek cep telefonunu şarjdan aldıktan sonra hızla uzaklaştıklarını gördü.

Şahısların uyuşturucu etkisinde oldukları gözlendi

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geldi. Ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak, hırsızlık şüphelileri S.N. (22) ve S.S.’yi (18) çevreyolu üzerinde çocuk arabasındaki küçük çocukla birlikte yaya olarak giderlerken yakaladı. Şahısların üzerinde çiçekçiden çalınan cep telefonunun yanı sıra 7.5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile 10 gram eroin ele geçirildi. Şahısların uyuşturucu etkisinde oldukları gözlendi.

18 yaşında 35 suç kaydı var

Yakalanan hırsızlık şüphelilerinden 18 yaşındaki S.S.’nin 33 tanesi hırsızlık, 2 tanesi uyuşturucu kullanmak olmak üzere 35 tane suç kaydının bulunduğu belirlendi. S. M.’nun ise 2’si hırsızlık 7 suç kaydı bulunuyor.

Tutuklanarak cezaevine teslim edildiler

Hırsızlık şüphelileri emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılırken, S.M. uyuşturucu ticareti ve hırsızlık, S.S.’de hırsızlık suçlarından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildiler.

Aynı saatlerde telefon çalındı

Hırsızlık olayının gerçekleştiği saatlerde, çiçekçiye 250-300 metre mesafede bulunan cep telefonu ve aksesuarı tamir ve satışı yapılan işyerinde vitrin camı kırılmak suretiyle hırsızlık olayı gerçekleşti.

Hırsız ya da hırsızların, komşu işyerinin güvenlik kameralarını yukarı çevirdiği, tıraş köpüğü sıktıktan sonra işyerinin vitrin camını kırıp içeri girdiği ve ilk belirlemelere göre 5 telefon, 2 telefon saati, kulaklık ve ses bombası olarak adlandırılan cihazı çaldıkları belirlendi.