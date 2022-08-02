Sivas’ta şarj edildiği sırada yanan engelli motosikletine ilk müdahaleyi mahalle sakinleri ile 112 sağlık çalışanları yaptı.

Sivas’ta şarj edildiği sırada yanan engelli motosikletine ilk müdahaleyi mahalle sakinleri ile 112 sağlık çalışanları yaptı.

Edinilen bilgilere göre, yangın kent merkezi Aydoğan Mahallesi üzerinde meydana geldi. Şarja takılan elektrikli motosiklet bir anda yanmaya başladı. Durumu görenler hemen Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri ve o sırada yoldan geçen 112 sağlık çalışanları yaptı. Sağlık çalışanları yangın tüpü ile müdahale ederken vatandaşlar da kovaya doldurdukları suyla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle motosiklet tamamen söndürüldü. Yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi.