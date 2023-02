Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremden Kayseri’nin en uzak ilçesi Sarız da etkilendi. Depremin ardından Kahramanmaraş sınırına yakın olan Sarız’da 3 bina ve 5 ahırın yıkılıp 331 yapıda da hasar meydana gelirken, Sarız Kaymakamı İsmail Şanal yaptığı açıklamasında, “Devlet olarak depremin yaralarını saracağız” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden Kayseri’nin en uzak ve Kahramanmaraş’a en yakın ilçesi olan Sarız da etkilendi. 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından, ilçenin bazı mahallelerinde bulunan evlerde ağır hasar meydana gelirken, bazı evler ve ahırlar da yıkıldı. Depremin etkilediği ilçeye bağlı Dayıoluk Mahallesi, İHA dronu tarafından havadan da görüntülendi.

Depremin ardından gelen bütün ihbarlara ulaşmaya çalıştıklarını ve ihtiyaçları karşılamak için uğraştıklarını söyleyen Sarız Kaymakamı İsmail Şanal, “Öncelikle tespit çalışmaları devam ediyor. Sarız depremden etkilenen bölgelerden bir tanesi. 44 mahallemizin hemen hemen hepsinden depremle ilgili ihbar geldi. Şu an 3 tane tamamen yıkılan binamız, 6 tane ağır hasarlı kullanılamaz halde olan binamız ve 237 tane de depremden etkilendiği belirtilen binamız var. Bunun yanında kamu binalarında, özellikle camilerimizde hafif hasarlar var. Örneğin Dayıoluk Mahalle camimizin minarelerinden bir tanesi yıkıldı. Gülesen Camimizin minaresinde de ağır hasar var. Bunun yanında PTT binamız ağır hasarlı oldu ve tahliye etmek zorunda kaldık. Buna rağmen Sarız’da herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Kış mevsiminde olduğumuz için yıkılan binalarımız boştu ve kullanılmıyordu zaten. Şu an ağır hasarlı binalardaki vatandaşlarımıza da kalacak yer temin ettik. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sadece bunun yanında 5 tane ahırımız da çöktü. Maalesef 88 tane ahırımızda da hasar meydana geldi. Bu ahırlardaki hayvanlardan da sadece tanesi telef oldu. Sarız, diğer bölgelerin aksine depremi hafif hasarla atlatan bölgelerimizden biri oldu. Tespit çalışmalarımızın yanında hem gıda hem de soğukta kömür yardımını ivedilikle yerine temin ettik. Gelen her türlü ihbara burada çalışan arkadaşlarımız en kısa zamanda ulaşmaya ve gereksinimleri yerine getirmeye çalışıyor” dedi.

Sarızlı vatandaşların depremin ilk anından beri yardıma koştuklarını ve devletin depremin etkilerini en kısa zamanda sardığını söyleyen Kaymakam Şanal, “Bunun yanı sıra Sarız, depremden ağır etkilenen bölgelere ilk yardımı götüren yerlerden de biri aynı zamanda. Biz fırınlarımızı deprem gününden itibaren saat çalışacak şekilde planladık. Özellikle ekmek gibi gıda maddelerini deprem bölgelerine ulaştırmaya çalıştık. Burada Sarız halkına ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yolda kalan vatandaşlara ve deprem bölgesine ilk koşan onlardı. Bugün Kahramanmaraş sınırına yakın olan Yeşilkent, Dayıoluk, İncemağara, Ayranlık ve Kemer gibi mahallelerimiz yolda kalan vatandaşları bize bile haber vermeden evlerinde misafir ettiler. Karınlarını doyurup, ısınmalarına yardımcı oldular. Millet olmanın gereğini Sarızlı vatandaşların yaptığını düşünüyorum. Bu vesile ile onlara da teşekkür etmek istiyorum. Biz devlet olarak depremin etkilerini en kısa zamanda sarıyoruz. Burada da vatandaşlarımız sağ olsunlar bize çok yardımcı oluyorlar” ifadelerini kullandı.

Dayıoluk Mahallesi sakinlerinden Mahir Şimşek ise “Gece bir deprem oldu ama o bizi yıkmadı. Sonrasında öğlen olan deprem bizi yıktı. Burada aşağı yukarı hasarsız evimiz yok. Burada can kaybımız yok, evlerimizin de bir kısmında büyük hasar var bir kısmında da yok. Burada birkaç arkadaşı lojmana yerleştirdik, birini de boş olan evlerden birine yerleştirdik. Mal sahipleri mağdur oldu onları yerleştirdik. Devletimizin kolu uzun her yere yetişir. Devletimiz sağ olsun yine de yetiştiler. Allah razı olsun. Geldiler, baktılar, hasar tespiti yaptılar. Ne yapalım Allah’tan gelene kimse bir şey diyemez” dedi.