Kayseri Şeker 2. Amatör Küme’de mücadele eden Sarız Anadoluspor’un golcü oyuncusu Emrecan Tepedaş, ligdeki gol sayısını 9’a çıkarttı.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme D Grubu ekiplerinden Sarız Anadoluspor’da liderlik sevinci yaşanıyor. Ligin 6. haftasında hafta sonu Büyüleyenspor’u 5-3 mağlup eden Sarız Anadoluspor, D Grubu’nun yeni lideri oldu. Sarız Anadoluspor’da Büyüleyenspor maçında alınan galibiyete takımın golcü oyuncusu Emrecan Tepedaş attığı 4 golle damga vurdu. Sezon başında transfer edilen tecrübeli golcü oyuncu Emrecan Tepedaş takımın attığı 16 golün 9’ünü tek başına atan isim oldu.

Büyüleyenspor maçında 4 gol birden atan Emrecan, takımın sahadan galibiyetle ayrılmasında başrol oynadı.