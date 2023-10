Kayseri Şeker 1. Amatör Küme ekiplerinden Sarız Anadoluspor’un antrenörü Emrah Erdoğan, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu’nda mücadele eden Sarız Anadoluspor’da ayrılık yaşandı. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Amatör Küme’de sezona iyi başlayan Sarız Anadoluspor’da antrenör Emrah Erdoğan görevinden ayrıldı sosyal medya hesabından paylaştı.

Emrah Erdoğan yaptığı açıklamada, “Görev yaptığım Sarız Anadoluspor Kulübünden antrenörlük görevimden ayrılıyorum. Burada 3 yıl boyunca emek verip tarihinde ilk defa şampiyon yapıp bir üst lige çıktık. Maddi imkânsızlıklara rağmen bunu başardık çok ciddi teklifler gelmesine rağmen asla takımımı yalnız bırakmadım gitmedim. Ne zaman görev var dedilerse de hiç düşünmeden geldik. Ayrıca desteğini esirgemeyen Sarızlı hemşerilerimize minnettarım. Oynadığımız Büyüleyenspor maçında esame listesinden yapmış olduğumuz bir yazım yanlışı hatasından dolayı ve bu hatayı maçın başlarında fark edip rakip takım yöneticisine durumu izah ettim söyledim bunun sorun olmayacağını belirtip maça devam ettiler. Fakat maç sonunda farklı bir skor ortaya çıkınca itiraz edeceklerini bana bildirdi ve bunun etik ve doğru bir karar olduğunu söyledim. İnsanız sonuçta hata yapabiliriz bu tamamen benim dikkatsizliğimden kaynaklanan bir durumdur kesinlikle oyuncularım bilgisi ve suçu yoktur buradan çıkacak kararın rakibimizin lehine olmasından yanayım bizim bütün oyuncularımız lisansı vardır, kesinlikle sahte oyuncu oynatmadık. Esame de listesi yanlış yazım hatasından kaynaklıdır. TFF’den ya da kulübümüzden lisanlara ve çıkış tarihlerini görebilirler ve bu tamamen benim dikkatsizliğimdir. Beni tanıyan kardeşlerim, hocalarım, başkanlarım biliyor. Asla doğruluk ve dürüstlüğümden ödün vermedim her zaman işimi mükemmel yapmaya çalıştım, kesinlikle art niyetli bir durum yoktur. Öyle bir durum olsa maç içinde gidip rakip yöneticiye durumu izah etmezdim ama bazen bizimde boşluğumuza gelebiliyor belki de maç heyecanından kafamız dalgın olabiliyor. Kulübümüzün ismine kesinlikle laf gelmesin bu hata benden kaynaklıdır. Sarız Anadoluspor Kulübü bu camiada marka ve başarılı olmaya devam edecektir. Bizler geçici, kulüpler her zaman kalıcıdır. Sarız halkıyla şampiyonluk yaşamak mükemmel bir duyguydu onlarda haklarını helal etsinler. Muhteşem insanlar bir Yozgatlı olarak beni kabul ettiler, sevdiler bağrına bastılar asla yabancılık çektirmediler. Ayrıca takım kaptanımız Mahmut Alan kardeşim her zaman yanımda olup bana desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Maçla ilgili durumu kulüp başkanımız Ümit Küçük’e ilettim hata olduğunu belirttim. Burada görev almamın etik olmayacağını bildirdim. Bir daha böyle bu durum yaşanmaması dileğiyle gerçekten çok üzgünüm bütün kamuoyundan özür diliyorum” ifadelerini kullandı.