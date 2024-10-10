Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, ilçedeki soğuk asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Amacımız, kentimizin ihtiyaç duyan bütün sokaklarının onarımının yapıldığı, insanlarımızın evinden işine rahat bir şekilde ulaştığı, böylelikle her yönüyle daha modern ve yaşanılır bir Akdeniz’i hep birlikte inşa etmektir” dedi.

İlçeye bağlı kırsal mahallelerin tarım yollarını soğuk asfalt ile kaplama çalışmalarını aralıksız sürdüren Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, bu kez de kırsal mahallelerin uygun yollarını sıcak asfalt ile kaplamaya devam ediyor. Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, fen işleri ekiplerinin mahallede tamamladığı soğuk asfalt serim çalışmalarını inceledi, ardından da yine aynı bölgede devam eden sıcak asfalt kaplama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sarıyıldız, gün içinde Akdam Mahallesi Muhtarı Yonca Kalınlı ve mahalle sakini vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti, dile getirilen bir takım sıkıntı ve talepleri dinledi. Sarıyıldız, bölgede yürütülen sıcak ve soğuk asfalt çalışmaları ile yakın zamanda yapılması planlanan hizmet ve projeleri mahalle sakinleri ile paylaştı.

“Amacımız, kentimizin, ilçemizin tüm yol ve sokaklarını yenilemek”

Sarıyıldız, daha önce burada 3 bin metreye yakın soğuk asfalt sathi kaplama çalışması yapıldığını hatırlatarak, "Mahallemiz ve muhtarımızın talepleri doğrultusunda Akdam Mahallesi’nde, vatandaşlarımız ve sürücülerin yoğun olarak kullandığı bu yol, daha önce kullanılamaz halde olan ve araçların zorlukla geçtiği bir yol idi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce sıcak asfalt öncesi zeminden 110 kamyon kırmızı toprak alımı yapılıp 100 kamyon dolgu çalışmasıyla birlikte 300 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Muhtarımızın talebi, Mersin Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle ortak bir çalışma yürüttük. Fen işleri ekiplerimize de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte mahallelerimizdeki sorunların giderilmesi için muhtarlarımız, mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalarımız devam edecek. Amacımız; kentimizin, ilçemizin tüm sokaklarının onarımının yapıldığı, insanların evinden işine rahat bir şekilde ulaştığı, daha modern ve daha yaşanabilir bir Akdeniz’i hep birlikte inşa etmektir” diye konuştu.