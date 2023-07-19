Sarıyer Bahçeköy’de orman yolunda bir araç alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından ormana sıçramadan söndürüldü. Korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay dün saat 15.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan aracı alevler ormana sıçramadan söndürdü. Orman yolundaki iki şeritte de trafik durma noktasına geldi. Aracın alev topuna döndüğü anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.