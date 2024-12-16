Sarıyer’de iddiaya göre trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, önce 2 araca sonra da refüjdeki ağaç ve reklam panolarına çarparak durabildi. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiyenin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Büyükdere Caddesi Hacıosman-Maslak istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak ilerleyen 34 FIK 646 Nissan marka aracın sürücüsü Ş.K., yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkıp önce aynı güzergahtaki 34 EGH 85 plakalı otomobile ardından da Soner Sezer idaresindeki 34 CON 737 plakalı ticari araca çarpan Ş.K. idaresindeki araç, refüjdeki ağaç ve reklam panolarına çarparak durabildi. Kazada Ş.K. ve M.Ş. araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ş.K. ve M.Ş. itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım her iki istikamette de tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazaya karışan aracın sürücüsü Soner Sezer, "Araç çok hızlı geliyor ve makas atıyordu. Önce beyaz arabaya vuruyor. Bana vurduktan sonra karşıdaki ağaca vurdu" dedi.