Sarıyer’de lüks aracın ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Sarıyer’de lüks aracın ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Sarıyer Darüşşafaka Büyükdere Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 AOK 028 plakalı lüks araç sürücüsü, başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızını alamayarak refüje çıkan araç, bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken, lüks araç tekrar yola çıkıp 34 EBH 715 plakalı başka bir araca çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Lüks araçtaki yaralılar ambulansla Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, lüks aracın çarptığı diğer aracın şoförü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

“Burada devamlı kaza oluyor”

Kazayı duyarak olay yerine gelen Emre Şahin, “Hacıosman’dan Maslak yoluna gelirken aracı sıkıştırıyorlar. Araç sıkışınca da ağaca çarpıyor. Ağaca çarptıktan sonra da direkt bu tarafa geliyor. Şu an 2 yaralı var, onlar da hafif yaralı. Hastaneye götürüyorlar. Karşı caddedeydim, taksi durağı işletiyorum. Ben de sesi duydum geldim. Burada devamlı kaza oluyor. Yaralıların da durumu iyiydi. Tedbir amaçlı götürdüler” dedi.

“Diğer aracın bu aracı sıkıştırdığını gördüm”

Kazaya anbean tanık olduğunu söyleyen Metin Suadiyeli ise, “Benim aracım ileride bozuktu, o esnada çekici bekliyordum. İki araç sol şeritteydiler, diğer aracın bu aracı sıkıştırdığını gördüm. Bu da refüje çıkıp ağaca çarptı, ardından buraya geldi. Çok çabuk oldu” şeklinde konuştu.

Devrilen ağaç yol bakım çalışmalarının ardından bulunduğu yerden kaldırılırken, hurdaya dönen lüks araç da çekiciyle götürüldü.