İSTANBUL (İHA) – Sarıyer’de motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, motosikletteki diğer kişi ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise hafif yaralanırken, motosiklet ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

İSTANBUL (İHA) – Sarıyer’de motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, motosikletteki diğer kişi ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise hafif yaralanırken, motosiklet ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Sarıyer Darüşşafaka Mahallesi, Büyükdere Caddesi’nde saat 00.30 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz M. kontrolündeki 34 UB 6096 plakalı otomobil ile Furkan Ö. kontrolündeki 34 BZK 868 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Furkan Ö. ve arkasında oturan Umut A. yola savruldu. Sürüklenen motosiklet ise kaldırımda bulunan çelik dubaları kırarak durabildi.

1 kişi hayatını kaybetti

Kaza sonrası yola savrulan motosikletteki Furkan Ö. ve arkasında oturan Umut A. sağlık ekipleri tarafından Acıbadem Maslak Hastanesi’ne kaldırıldı. Furkan Ö. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Umut A.’nın ise hastanedeki tedavisi devam ederken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası hafif yaralan lüks otomobilin sürücüsü Yılmaz M. ise Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz M.’nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası Büyükdere Caddesi’ndeki 2 şerit kapatılırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.