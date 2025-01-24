İstanbul Sarıyer’de 7 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, yolun bir kısmı geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde meydana geldi. İddiaya göre kontrolden çıkan 34 MK 0398 plakalı otomobil, ışıklarda bekleyen 6 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kimlik bilgileri öğrenilemeyen hafif yaralı 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada yolun iki şeridinin trafiğe kapatılması nedeniyle kısa bir süreliğine cadde üzerinde araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan 7 otomobilin yoldan kaldırılması ve yol temizliğinin yapılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı. Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.